Россияне повально заинтересовались горными курортами

Так, на майских праздниках данный вид поездок предпочли 25 тысяч человек. По данным экспертов, самыми популярными курортами стали «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» — количество посетителей на них значительно превысило аналогичный период 2019 года. Например, на канатных дорогах одного «Эльбруса» прокатились почти 18 тысяч туристов.