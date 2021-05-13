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Россияне повально заинтересовались одним видом отдыха на Кавказе

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад
Российские туристы повально заинтересовались отдыхом на горных курортах Северного Кавказа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россияне повально заинтересовались горными курортами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, на майских праздниках данный вид поездок предпочли 25 тысяч человек. По данным экспертов, самыми популярными курортами стали «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» — количество посетителей на них значительно превысило аналогичный период 2019 года. Например, на канатных дорогах одного «Эльбруса» прокатились почти 18 тысяч туристов.
По словам замминистра экономического развития России Сергея Назарова, в последнее время такой рост объясняется не столько закрытием границ, сколько динамичным развитием туристической индустрии на Кавказе и в России в целом.
Как отметил директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, «Эльбрус» привлекает туристов за счет новых трасс и круглогодичной работы. Также уточняется, что курорты пользуются популярностью из-за развитой инфраструктуры: гриль-домиков и специально оборудованных мест для джиппинга и парапланеризма.
Ранее в мае стало известно, что россияне массово устремились на отдых в Дагестан. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, в регион направлялись не только организованные группы, но и самостоятельные путешественники, а наиболее распространенный формат отпуска — трех- или четырехдневные поездки.
Общество,Хасан Тимижев,
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