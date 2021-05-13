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Расходы россиян на путевки в майские праздники выросли почти в десять раз

Праймиещё 4
47 минут назад
Расходы россиян на туристические путевки на майских праздниках выросли почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Qiwi Business.
Расходы россиян на путевки выросли в десять раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Компания Qiwi, провайдер платежных финтех-решений для нишевых B2B-рынков, изучила динамику трат россиян в период с 1 по 10 мая 2021 года. Аналитика основана на данных о расходах клиентов по платежным каналам Qiwi, включающим онлайн- (интернет-эквайринг, Qiwi Кошелек) и офлайн-сервисы.
"В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897% к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года. Наибольший объем расходов зафиксирован в Москве и Московской области, Краснодарском и Красноярском краях", — подсчитали в компании.
В категории авиабилетов в майские праздники оборот вырос на 986% к аналогичному периоду 2020 года, а количество покупок — на 386%. 1-10 мая 2019 года оборот в этой категории был выше на 69%, а количество транзакций — на 61%. Регионами-лидерами по объему трат в этом году стали Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Москва и Московская область. Средний чек составил 17 508 рублей.
В категории бронирования гостиниц в майские праздники оборот вырос на 809% к аналогичному периоду 2020 года и на 11% к последним десяти дням апреля 2021 года. По сравнению с докризисным 2019 годом этот показатель снизился на 11%. Средний чек составил 10 759 рублей.
Также россияне активно покупали билеты на культурные мероприятия (спектакли, концерты, экскурсии). Оборот в этой категории вырос в 16 раз, а количество покупок — в 2 раза в сравнении с допандемийным периодом 1-10 мая 2019 года. Средний чек составил 2 810 рублей. Регионами-лидерами по объему расходов стали Москва, Воронежская и Калининградская области.
Общество,Qiwi,
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