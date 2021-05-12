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Известная феминистка Никонова умерла в 43 года

Вероника Полынина
1 час назад
Российская журналистка, феминистка и секс-активистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет.
Известная феминистка Никонова умерла в 43 года
Фото: InstagramInstagram
«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», - говорится в сообщении телеграм-канала Nikonova.online.
Татьяна Никонова родилась 4 февраля 1978 года в городе Печора в республике Коми. Работала в компаниях СУП, Digital October и РБК. Создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru, который в 2007 году продала Дарье Жуковой и Полине Дерипаске. С 2009 года управляла контентным наполнением портала о здоровом образе жизни Takzdorovo.ru, в 2011 году работала диджитал-директором в команде Ники Белоцерковской. В 2012 году стала главным редактором портала о культурном наследии России Культура.РФ.
В 2012 года начала вести просветительский и развлекательный блог Sam Jones’s Diary о сексе, теле и гендере. Летом 2017 года блог переехал на Nikonova.online.
Являлась постоянным внештатным автором материалов о сексе в изданиях Афиша Daily, Wonderzine, The Village, GQ, Life.ru и других.
Общество,Татьяна Никонова,Дарья Жукова,Ника Белоцерковская,Spletnik.ru,Афиша Daily,
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