Известная феминистка Никонова умерла в 43 года

Татьяна Никонова родилась 4 февраля 1978 года в городе Печора в республике Коми. Работала в компаниях СУП, Digital October и РБК. Создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru, который в 2007 году продала Дарье Жуковой
и Полине Дерипаске. С 2009 года управляла контентным наполнением портала о здоровом образе жизни Takzdorovo.ru, в 2011 году работала диджитал-директором в команде Ники Белоцерковской
. В 2012 году стала главным редактором портала о культурном наследии России Культура.РФ.