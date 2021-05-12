Каждый разработчик обязался предоставить по одному собственному вектору для нового препарата. Исследования объединённой двухкомпонентной вакцины начались в феврале 2021 года. Клинические испытания третьей фазы вакцины AstraZeneca в России планировалось провести с участием 150 человек.

В частности, вакцинацию населения этим препаратом приостановили в Германии, Франции, Италии, Испании, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Словакии, а также за пределами Европы — в Индонезии и Таиланде. Поводом стали сообщения сообщениями о тромбозе и эмболии у некоторых вакцинированных пациентов и нескольких случаях смерти. Первый из них зафиксировали в Австрии, позже стало известно, что умирают привитые AstraZeneca в Дании, Италии и Словакии.