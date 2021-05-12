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В России летом начнут выпускать вакцину AstraZeneca. От неё уже отказались больше 20 стран

Секрет Фирмыиещё 3
27 минут назад
Российская компания «Р-Фарм» в июне выпустит в гражданский оборот произведённую на своих мощностях вакцину против коронавируса, которую разработали Оксфордский университет и англо-шведская фирма AstraZeneca. Однако россиян этим препаратом прививать не будут.
Об этом рассказал гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. По его словам, компания будет выпускать несколько сотен тысяч доз в месяц, но исключительно для поставок за рубеж. Внутри России колоть препарат не собираются.
«Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — сказал глава «Р-Фарм», добавив, что компания будет заниматься экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
О планах производить в России вакцину AstraZeneca глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил ещё в июле 2020 года, когда препарат только разрабатывали.
Основатель и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик отмечал, что его компания предоставит технологические мощности для выпуска вакцины и станет хабом для поставок препарата в десятки стран, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Европу. В конце прошлого года AstraZeneca, РФПИ, «Р-Фарм» и Центр Гамалеи договорились о создании и реализации программы клинических исследований комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V».
Каждый разработчик обязался предоставить по одному собственному вектору для нового препарата. Исследования объединённой двухкомпонентной вакцины начались в феврале 2021 года. Клинические испытания третьей фазы вакцины AstraZeneca в России планировалось провести с участием 150 человек.
Но в сентябре 2020 года «Известия» сообщили, что испытания приостановили.
Скандальная вакцина
Во всем мире от применения вакцины AstraZeneca (AZD1222) частично или полностью отказались более 20 стран.
В частности, вакцинацию населения этим препаратом приостановили в Германии, Франции, Италии, Испании, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Словакии, а также за пределами Европы — в Индонезии и Таиланде. Поводом стали сообщения сообщениями о тромбозе и эмболии у некоторых вакцинированных пациентов и нескольких случаях смерти. Первый из них зафиксировали в Австрии, позже стало известно, что умирают привитые AstraZeneca в Дании, Италии и Словакии.
Тем не менее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) по итогам расследования всех случаев тромбоза и эмболии у пациентов признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. В своём заявлении регулятор отметил, что преимущества препарата перевешивают риск проявления побочных эффектов, поэтому его можно использовать. Об этом же заявили и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество,Видео,Василий Игнатьев,Алексей Репик,Кирилл Дмитриев,Р-Фарм,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,газета "Известия",Россия,
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