Основатель и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик
отмечал, что его компания предоставит технологические мощности для выпуска вакцины и станет хабом для поставок препарата в десятки стран, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Европу. В конце прошлого года AstraZeneca, РФПИ, «Р-Фарм» и Центр Гамалеи договорились о создании и реализации программы клинических исследований комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V».
В частности, вакцинацию населения этим препаратом приостановили в Германии, Франции, Италии, Испании, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Словакии, а также за пределами Европы — в Индонезии и Таиланде. Поводом стали сообщения сообщениями о тромбозе и эмболии у некоторых вакцинированных пациентов и нескольких случаях смерти. Первый из них зафиксировали в Австрии, позже стало известно, что умирают привитые AstraZeneca в Дании, Италии и Словакии.