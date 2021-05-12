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Умер народный артист России Владимир Редькин

RT на русском
1 час назад
Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни.
Об этом рассказала пресс-атташе Государственного академического Большого театра Катерина Новикова.
«Скончался Владимир Николаевич Редькин», — приводит РИА Новости её слова.
Оперный певец Редькин (баритон) был солистом Большого театра с 1986 по 2016 год.
Общество,Видео,Владимир Редькин,Катерина Новикова,РИА Новости,Россия,
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