Соловьев: «Я всегда был за смертную казнь»

«Я всегда был за смертную казнь, за высшую меру социальной защиты. Конечно, надо понимать, в каких случаях можно применять ее. Но вчерашний случай очевидный. Когда речь идет о жизни детей, то здесь не вопрос о том, чтобы убийца страдал на пожизненном заключении, раскаялся... Важно не допустить повторного преступления, совершенного этим персонажем. А для достижения этой цели самый надежный способ – это смертная казнь», – считает теле-радиожурналист Владимир Соловьев.
«ЕСПЧ давно уже используют не как суд, а как средство для политических разборок. Это единственное, что мы получили от нахождения в Совете Европы? Плюс – возможность наших депутатов ездить туда и выслушивать оскорбления в адрес России? Так что нам дал Совет Европы? Мы что, вошли в Европейский союз? Мы получили безвизовый статус? В Россию пришли инвестиции? Нет! То есть мы ничего не получили. Так нужно прощаться с этим Советом, как с неправильным и ошибочным решением 90-х», – уверен Соловьев.
«Европа не имеет права указывать нам, как и мы не имеем права указывать Европе. Кстати, в Америке, которая считается чуть ли не эталонной демократической страной, в 27 штатах есть смертная казнь. А в Южной Каролине даже появилась возможность выбора между электрическим стулом, смертельной инъекцией и расстрелом», – подытожил Соловьев.