Интернет и государство: какие темы обсудят на Российском интернет форуме 19-22 мая

19-22 мая в Подмосковье пройдет 25-й Российский Интернет Форум (РИФ) — rif.ru.

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Традиционно на форуме прозвучат самые свежие аналитические данные по Рунету, состоится диалог между отраслью и государством, сформируется отраслевая повестка.

В этом году организаторы выделили несколько ключевых тем и форматов форума для того, чтобы сделать диалог максимально предметным и полным.

В этом году главная весенняя площадка для общения игроков Рунета, РИФ, отмечает юбилей — форуму исполняется 25 лет. В связи с празднованием знаменательной даты, организаторы не только увеличили срок проведения форума (4, а не 3 дня, как раньше), но и расширили программу. РИФ станет не только масштабной дискуссионной площадкой, но и ярким фестивалем, который объединит в себе выставку, шоу, музыкальную программу, квесты и конкурсы для участников.

В этом году главными темами форума станут:

ИИ-трансформация

Технологии и люди

Digital-аудио — nextstep развития интернета

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Управление digital-продуктом

«РИФ – это ключевое отраслевое мероприятие, которое собирает активное Рунет коммьюнити уже 25 лет подряд. В этом году ключевой особенностью форума станет расширенная программа: мы укрупняем фестивальную и нетворкинг-составляющие, а ключевым требованием к докладам, которые прозвучат на форуме, станет их эксклюзивность. Мы уверены, РИФ в этом году станет для участников особенным – все мы соскучились по офлайн-мероприятиям, живому общению, диалогу отрасли и государства в режиме реального времени. На РИФ 2021 мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы РИФ стал площадкой, где будут заданы пути развития Рунета как минимум на ближайший год», — комментирует Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Напомним, форум традиционно откроется главной аналитической панелью, где представят самые актуальные данные экономики Рунета.

GR-составляющая является одной из важнейших при формировании программы форума. Для эффективного диалога отрасли с властью в ходе РИФ 2021 предусмотрено несколько различных форматов: закрытые встречи, тематические круглые столы.

Также все дни на площадках пансионата «Лесные дали» будут развернуты экспозиционные зоны, образовательные шатры, медиа-центр, спортивные активности и зоны нетворкинга.

Участниками станут представители крупного, среднего или малого бизнеса, технологические стартапы, разработчики, дизайнером, PR-специалисты или digital-маркетологи, представители профильных министерств и ведомств, СМИ и блогеры.