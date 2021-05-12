Интернет и государство: какие темы обсудят на Российском интернет форуме 19-22 мая

19-22 мая в Подмосковье
пройдет 25-й Российский Интернет Форум (РИФ) — rif.ru.
Традиционно на форуме прозвучат самые свежие аналитические данные по Рунету, состоится диалог между отраслью и государством, сформируется отраслевая повестка.
В этом году организаторы выделили несколько ключевых тем и форматов форума для того, чтобы сделать диалог максимально предметным и полным.
В этом году главная весенняя площадка для общения игроков Рунета, РИФ, отмечает юбилей — форуму исполняется 25 лет. В связи с празднованием знаменательной даты, организаторы не только увеличили срок проведения форума (4, а не 3 дня, как раньше), но и расширили программу. РИФ станет не только масштабной дискуссионной площадкой, но и ярким фестивалем, который объединит в себе выставку, шоу, музыкальную программу, квесты и конкурсы для участников.
В этом году главными темами форума станут:
- ИИ-трансформация
- Технологии и люди
- Digital-аудио — nextstep развития интернета
- Как «зумеры» покупают бренды? Про блогеров и работу с ними
- Управление digital-продуктом
«РИФ – это ключевое отраслевое мероприятие, которое собирает активное Рунет коммьюнити уже 25 лет подряд. В этом году ключевой особенностью форума станет расширенная программа: мы укрупняем фестивальную и нетворкинг-составляющие, а ключевым требованием к докладам, которые прозвучат на форуме, станет их эксклюзивность. Мы уверены, РИФ в этом году станет для участников особенным – все мы соскучились по офлайн-мероприятиям, живому общению, диалогу отрасли и государства в режиме реального времени. На РИФ 2021 мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы РИФ стал площадкой, где будут заданы пути развития Рунета как минимум на ближайший год», — комментирует Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Докладчики из крупнейших компаний, таких как Яндекс
, Альфабанк
, AliExpress, Spotify, Mail.ru
, Вконтакте, Газпром Медиа
, МТС
, Билайн
, Rassvet.Digital, Rambler&Co
расскажут об управлении digital-продуктом, трендах таргетированной рекламы, ecom трендах, продуктовой разработке цифровых продуктов, digital-аудио, GR, data-решениях в martech-стратегиях и PR.
Напомним, форум традиционно откроется главной аналитической панелью, где представят самые актуальные данные экономики Рунета.
GR-составляющая является одной из важнейших при формировании программы форума. Для эффективного диалога отрасли с властью в ходе РИФ 2021 предусмотрено несколько различных форматов: закрытые встречи, тематические круглые столы.
Также все дни на площадках пансионата «Лесные дали» будут развернуты экспозиционные зоны, образовательные шатры, медиа-центр, спортивные активности и зоны нетворкинга.
Участниками станут представители крупного, среднего или малого бизнеса, технологические стартапы, разработчики, дизайнером, PR-специалисты или digital-маркетологи, представители профильных министерств и ведомств, СМИ и блогеры.
Организатор РИФ — Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Поддержку оказывают Министерство цифрового развития, "Яндекс", Лаборатория Касперского
, Координационный центр доменов.Ru/.РФ, RU-CENTER, Skillbox, MediaScope, Джино, Kokoc Group, SberCloud и другие ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.