Юрист рассказала о порядке получения мер социальной поддержки

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала о порядке получения мер социальной поддержки после вступления в силу поправок в закон о соцпомощи.

Она добавила, что, когда всё заработает в полную силу, уже не нужно будет собирать справки и документы для оформления и продления выплат и пособий.