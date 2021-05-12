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Юрист рассказала о порядке получения мер социальной поддержки

RT на русском
1 час назад
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала о порядке получения мер социальной поддержки после вступления в силу поправок в закон о соцпомощи.
Юрист рассказала о порядке получения мер социальной поддержки
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru
Регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
«Теперь при назначении и предоставлении соцподдержки будет использоваться информационная система. Это касается назначения как федеральных, так и региональных льгот и выплат. К тому же закон даёт возможность органам, которые занимаются назначением различных мер поддержки, использовать собственные информационные системы», — заявила Красовская в беседе с Life.ru.
По её словам, сам процесс получения социальных доплат, таким образом, упрощается.
«Со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2023 года устанавливается переходный период. В течение этого времени госорганы будут обеспечивать техническую базу для работы системы и организовывать работу органов соцзащиты по новым стандартам», — уточнила юрист.
Она добавила, что, когда всё заработает в полную силу, уже не нужно будет собирать справки и документы для оформления и продления выплат и пособий.
Ранее директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий напомнил о льготах на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.
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