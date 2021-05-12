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Несколько европейских стран предложили России открыть границы

Lenta.ru
1 час назад
Представители нескольких европейских стран, где улучшается ситуация с коронавирусом, предложили России открыть границы и возобновить авиасообщение. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Ряд стран Европы предложили России открыть границы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах будем открываться. Это дело ближайшего будущего», — подчеркнула она.
По ее словам, российские власти внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в мире. Возобновление авиасообщения с зарубежными государствами зависит от ряда критериев, от которых правительство отказываться не собирается.
Ранее сообщалось, что Болгария открыла границы для россиян, вакцинированных от коронавируса. Посетить популярное пляжное направление отечественные путешественники смогут с 1 июня, когда предположительно возобновится авиасообщение между Россией и Болгарией.
Разговоры о возобновлении авиасообщения ведутся с Грецией. Москва собирается договорится с Афинами о дате начала полетов на следующей неделе.
Тем временем Турция приготовилась возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня. До этого стало известно, что в стране одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Из-за COVID-19 Россия полностью закрыла границы и приостановила международное авиасообщение в конце марта 2020 года. Исключение составили полеты по поручению правительства и рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы.
Общество,Россия,
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