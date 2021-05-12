В России шестой день подряд выявляют меньше 8 500 заражений

Сегодня число инфицированных составляет 8 217 в 83 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни.

Московская (642), Ростовская (201) и Воронежская (131) области — в тройке лидеров по числу заражений.

Меньше всего зараженных за сутки выявлено в Тыве (пять случаев), в Республике Алтай (три случая), в Еврейской АО (один случай).