В России шестой день подряд выявляют меньше 8 500 заражений

В России
шестой день подряд за сутки выявляют меньше 8 500 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом 12 мая сообщает Оперативный штаб.
Сегодня число инфицированных составляет 8 217 в 83 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни.
Число инфицированных в Москве 2 718, в Санкт-Петербурге — 734.
355 умерли, выздоровели 8 614 человека.
Московская (642), Ростовская (201) и Воронежская (131) области — в тройке лидеров по числу заражений.
Меньше всего зараженных за сутки выявлено в Тыве (пять случаев), в Республике Алтай (три случая), в Еврейской АО (один случай).