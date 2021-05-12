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Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая

Газета.Ru
1 час назад
Похороны погибших в результате стрельбы в гимназии пройдут в среду, 12 мая, в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на властные структуры. "Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи", - подчеркнул источник. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, что открывший стрельбу в казанской школе молодой человек не состоял на учете полиции и социальных служб. 11 мая в казанской школе N175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.
Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Общество,Ильназ Галявиев,Ирина Волынец,Ильсур Метшин,Рустам Минниханов,Казань,
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