Также в период пандемии в 1,6 раз снизилось число зараженных сальмонеллезом, в 2,4 раза — коклюшем, в 3,7 раза — корью, в 14,3 раза — краснухой, в 2,3 раза — эпидемическим паротитом, в 2,2 раза — менингококковой инфекцией. На 40,3% уменьшилось количество больных ветряной оспой и на 38,5% — острым гепатитом В.

В беседе с URA.RU врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева отметила, что ношение масок, частое мытье рук, использование антисептиков и тщательная обработка овощей и фруктов положительно сказались на борьбе с болезнями, так называемых, «грязных рук». «Коронавирусом мы победим и многие другие заболевания — те, которые раньше назывались болезнями „грязных рук“. Даже дети, что меня очень радует, обрабатывают руки (во всех образовательных учреждениях сейчас стоят антисептики — прим. URA.RU). Раньше пропускали очень много детей школы, а теперь целые классы ходят. Не пропускают, не болеют», — подчеркнула она.