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Российский экс-депутат придумал «налог на убийство»

Секрет Фирмыиещё 1
15 минут назад
Экс-депутат Госдумы Сергей Марков после нападения на школу в Казани призвал ввести в России «налог на убийство». По задумке бывшего парламентария, его будут платить телеканалы за демонстрацию насилия.
Экс-депутат придумал «налог на убийство»
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Эхо Москвыкадр из видео / YouTube-канал Эхо Москвы
Марков считает, что для остановки волны убийств нужно уменьшить количество сообщений в СМИ о насилии.
«По сути, молодым людям внушают, что убийство человека — это что-то нормальное. Давно предлагаю ввести специальный "налог на убийство" на ТВ-экране. Показал убийство — заплати деньги в бюджет, в зависимости от аудитории. В Сети тоже», — сказал Марков в эфире «Эха Москвы» (цитата по Ura.ru).
Также Марков призвал ужесточить цензуру в СМИ, а несогласных с инициативой — блокировать. Сокращать количество убийств в медиа необходимо «значительно» и «силой», заключил экс-парламентарий.
Схожую мысль ранее высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, партия уже «сто раз требовала» запретить информировать россиян о расстрелах в школах.
«Это провоцирует подражателей, которым нравится, что это весь день обсуждают, их имя муссируют в новостях, вся страна только это и обсуждает», — написал политик, добавив, что тщеславие — главный мотив подобных нападений.

Нападение на школу

Утром 11 мая на гимназию 175 в Казани напал 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник школы и бывший студент колледжа ТИСБИ. Очевидцы сообщали о взрыве и стрельбе. Погибли семь детей, учительница и сотрудница школы. Госпитализировали 20 человек, большинство из них — несовершеннолетние. Нападавшего удалось задержать.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц. Семьям жертв пообещали выплатить по 1 млн рублей. Пострадавшие с серьёзными травмами получат по 400 000 рублей, с более лёгкими ранениями — по 200 000 рублей. В Татарстане 12 мая объявлено днём траура.

Последствия

Президент России Владимир Путин поручил проработать новые правила в сфере оборота оружия, а председатель Госдумы Вячеслав Володин — проанализировать существующие законы, связанные с хранением и продажей оружия. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова высказалась за повышение возрастного ценза на владение оружием с 18 до 21 лет.
Сенатор Александр Башкин заявил о необходимости ужесточить контроль за компьютерными играми, в которых содержится «героизация насилия». Депутат Госдумы Антон Горелкин озвучил идею отслеживать подготовку к преступлениям по словам-триггерам в соцсетях.
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