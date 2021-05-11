Экс-депутат придумал «налог на убийство»

«По сути, молодым людям внушают, что убийство человека — это что-то нормальное. Давно предлагаю ввести специальный "налог на убийство" на ТВ-экране. Показал убийство — заплати деньги в бюджет, в зависимости от аудитории. В Сети тоже», — сказал Марков в эфире «Эха Москвы» (цитата по Ura.ru).
«Это провоцирует подражателей, которым нравится, что это весь день обсуждают, их имя муссируют в новостях, вся страна только это и обсуждает», — написал политик, добавив, что тщеславие — главный мотив подобных нападений.