Экс-депутат придумал «налог на убийство»

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Эхо Москвы кадр из видео / YouTube-канал Эхо Москвы

Марков считает, что для остановки волны убийств нужно уменьшить количество сообщений в СМИ о насилии.

Также Марков призвал ужесточить цензуру в СМИ, а несогласных с инициативой — блокировать. Сокращать количество убийств в медиа необходимо «значительно» и «силой», заключил экс-парламентарий.