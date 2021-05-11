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Клишас: возвращение смертной казни в РФ невозможно

News.ru
1 час назад
Отмена моратория на смертную казнь в России исключена. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в ответ на предложение лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, сообщает РИА Новости.
Клишас: возвращение смертной казни невозможно
Фото: ТАССТАСС
Таких вариантов нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране, — цитирует агентство сенатора.
Ранее Миронов, комментируя стрельбу в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс наказание в виде смертной казни за убийство детей. По мнению политика, это может способствовать предотвращению подобных ЧП в будущем.
Утром 11 мая произошло нападение на школу 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.
В результате атаки погибли, по последним данным, 10 человек, кроме того, 21 человек получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.
Общество,Андрей Клишас,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,Россия,
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