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Посольство США больше не выдаёт россиянам визы

News.ruиещё 3
58 минут назад
С 12 мая россиянам перестанут выдавать все виды виз, кроме дипломатических. Американская дипмиссия сокращает объём консульских услуг. Больше заявки на визу подать нельзя.
Посольство США перестало выдавать россиянам визы
Фото: ТАССТАСС
Посольство заявило, что это вынужденная мера из-за российских санкций, введённых в ответ на ограничительные меры со стороны США. Россия ответила на агрессивные действия американцев в конце апреля.
Консульские услуги будут прекращены и для собственных граждан, предупредила дипмиссия США. В связи с этим американцев, срок визы которых заканчивается в ближайшее время, просят покинуть Россию до 15 июня.
Гражданам США также скоро перестанут предоставлять нотариальные услуги, выдавать свидетельства о рождении детей, обновлять истекающие паспорта. Эти услуги можно будет получить только в экстренных случаях — по запросу и с существенной задержкой.
Из-за действий российского правительства были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений, — сказано в заявлении посольства.
Россия и США дошли до презрительного отношения друг к другу: между странами началась полномасштабная холодная война. Об этом заявил украинский политолог Андрей Головачев. Он считает, что фактический разрыв дипломатических отношений между странами означает, что «железный занавес опустился», писал NEWS.ru.
Общество,Правительство РФ,Россия,Соединенные Штаты,
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