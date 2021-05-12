Посольство США перестало выдавать россиянам визы

С 12 мая россиянам перестанут выдавать все виды виз, кроме дипломатических. Американская дипмиссия сокращает объём консульских услуг. Больше заявки на визу подать нельзя.

Фото: ТАСС ТАСС

Посольство заявило, что это вынужденная мера из-за российских санкций, введённых в ответ на ограничительные меры со стороны США Россия ответила на агрессивные действия американцев в конце апреля.

Консульские услуги будут прекращены и для собственных граждан, предупредила дипмиссия США. В связи с этим американцев, срок визы которых заканчивается в ближайшее время, просят покинуть Россию до 15 июня.

Гражданам США также скоро перестанут предоставлять нотариальные услуги, выдавать свидетельства о рождении детей, обновлять истекающие паспорта. Эти услуги можно будет получить только в экстренных случаях — по запросу и с существенной задержкой.

Из-за действий российского правительства были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений, — сказано в заявлении посольства.