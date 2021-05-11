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Жена застукала мужа с любовницей в аэропорту и сняла видео

Алевтина Жаркова
51 минуту назад
Женщина разоблачила неверного супруга и застала его с любовницей в аэропорту. Она сняла видео и выложила его в TikTok.
После того, как муж Тиффани Коатс (Tiffany Coats) отправился в Лас-Вегас (штат Невада), у женщины появились подозрения. Тогда она решила выяснить имя его спутницы и уточнила его в авиакомпании.
Затем Коатс нашла в Facebook страницу супруга своей соперницы. Они сговорились встретить благоверных в аэропорту. В качестве шутки Коатс и муж любовницы украли чемоданы у супругов-обманщиков. А в багаже у дамы они обнаружили новые покупки.
Спустя четыре месяца после инцидента Коатс подала на развод.
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