Женщина разоблачила неверного супруга и застала его с любовницей в аэропорту. Она сняла видео и выложила его в TikTok.

Затем Коатс нашла в Facebook страницу супруга своей соперницы. Они сговорились встретить благоверных в аэропорту. В качестве шутки Коатс и муж любовницы украли чемоданы у супругов-обманщиков. А в багаже у дамы они обнаружили новые покупки.