О том, что муж не был ей верен был Теа Лавридж (Thea Loveridge) узнала, когда была беременна. Вскоре после этого, мужчина преступил закон и оказался в тюрьме. Тогда обиженная на него женщина воспользовалась случаем и отомстила ему. Когда любовница ее бывшего мужа, разыскивая его, написала Теа Лавридж, та ответила, что он умер. Вместе со сестрой она организовала «похороны» и отправила своей сопернице несколько фото.