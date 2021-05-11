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Устроившая фальшивые похороны экс-супругу женщина сняла видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Женщина в отместку за измену устроила своему бывшему супругу фальшивые похороны. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в TikTok.
О том, что муж не был ей верен был Теа Лавридж (Thea Loveridge) узнала, когда была беременна. Вскоре после этого, мужчина преступил закон и оказался в тюрьме. Тогда обиженная на него женщина воспользовалась случаем и отомстила ему. Когда любовница ее бывшего мужа, разыскивая его, написала Теа Лавридж, та ответила, что он умер. Вместе со сестрой она организовала «похороны» и отправила своей сопернице несколько фото.
«С тех пор прошло три года, и она до сих пор думает, что он мертв», — заявила Лавридж.
Она также добавила, что безутешная любовница публикует в Сети посты в память о своем возлюбленном, жалея, что ее не было рядом в момент его смерти.
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