Опасно для жизни: Эксперт рассказал об угрожающих трещинах в домах россиян

В стенах жилых домов могут возникать как незначительные, так и угрожающие жизни обитателей трещины. Наибольшую опасность представляют сквозные трещины в несущих стенах, заявил РИА Новости сотрудник агентства перепланировок и согласования недвижимости Gorod Рустам Керимов

Как отметил специалист, зачастую в российских новостройках появляются трещины в примыканиях несущих стен и пилонов к ненесущим перегородкам, это происходит из-за усадки домов. Такие отверстия неопасны и не влияют на устойчивость зданий. Опасны, по словам Керимова, сквозные трещины в несущих стенах монолитных, панельных или кирпичных домов.

Такие недостатки требуют детального обследования, так как причинами их возникновения могут быть нарушение целостности фундамента и просадка грунта, предупредил эксперт. Для устранения проблем проводятся определенные мероприятия по усилению конструкций стен и фундамента. При обнаружении любых трещин в несущих стенах нужно сразу обратиться в управляющую компанию или к застройщику, посоветовал Керимов.

В селе Караулово Нижегородской области из-за схода грунта разорвало пополам два частных дома. Последствия инцидента попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Нижний 1».

В результате происшествия никто не пострадал. Жителей разрушенных домов временно переселили в маневренный фонд. Их соседи также покинули свои дома.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, они проверяют, не повредилось ли из-за оползня газовое оборудование. Также они решают, как можно отвести воду и помочь местным жителям.

Лифты в российских жилых домах не могут внезапно упасть — как заявил РИА Новости руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов , подъемники держатся на нескольких тросах, и вероятность того, что порвутся все, исключена.

«Лифт не падает, — констатировал эксперт. — Он держится на нескольких тросах. Как правило, их количество от 3 до 8 штук». Толстов также отсоветовал россиянам самостоятельно выбираться из застрявших подъемников — лифт может начать движение в любой момент. Особенно опасно пытаться освободиться из кабины, если она остановилась между этажами. Лучше вызвать диспетчера, и тогда электромеханик приедет в течение 30 минут, уточнил представитель «Мослифта».

Эксперт успокоил тех, кто волнуется насчет нехватки воздуха в лифте (существует миф, что воздух может закончиться, и человек задохнется, ожидая помощи). «Шахта —это, по сути, труба, — указал Толстов. — Там постоянно циркулирует воздух. А кабина лифта устроена так, что внизу и сверху есть специальные вентиляционные решетки». Подъемник все время пассивно вентилируется, заключил специалист.

Осенью 2020-го жительнице Пскова лифтом отрезало четыре пальца. По словам дочери женщины, ее мать выходила гулять с собакой, а когда вернулась, поводок, видимо, зажало дверями подъемника. Пострадавшая попыталась спасти животное и лишилась пальцев.

Плесень на стенах квартиры может отразиться на самочувствии ее жильцов. Об этом рассказал инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Он напомнил, что пятна плесени это не просто внешний дефект, они образованы скоплением микроскопических грибов разных видов. " Некоторые из этих грибов патогенны, - пояснил эксперт в эфире радио радио Sputnik. - Это означает, что они могут размножаться в тканях человека и приводить к серьезным заболеваниям, таким как микозы и аллергия".

По словам Дьякова, здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика. Но если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию - он в зоне риска. Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом. Моющие средства помогают лишь временно ликвидировать грибок в помещении, отметил эксперт. По его словам, есть лишь один способ избавиться от плесени навсегда - ликвидировать ее первопричину, то есть сырость.

Сведения об аварийности домов хотят автоматически вносить в Единый госреестр недвижимости. Такой законопроект ( 945109-7) депутаты планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы

Согласно документу, решения региональных или муниципальных властей о признании дома аварийным будут сразу же направлять в Росреестр . Затем ведомство включит эту информацию в выписку из ЕГРН. Такие нововведения позволят покупателям жилья при запросе выписки одновременно получать информацию об аварийном состоянии дома.

Такая норма позволит максимально защитить права россиян и повысит уровень информированности населения, считают авторы законопроекта.

Переселение граждан из аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда" идет со значительным опережением планов. С 2019 года новоселье отметили уже более 180 тысяч человек, сообщает АНО "Национальные приоритеты".

С 2019 года расселены почти 2,96 миллиона кв. м аварийного жилья. Это 90% от того уровня, который должен быть достигнут к концу 2021 года. Что касается граждан, то задача по улучшению жилищных условий на 2021 год практически выполнена - переселены были 180,2 тысячи человек, это 98% от планового значения, достигнуть которое необходимо было по итогам 2021 года.