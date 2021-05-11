Россиян предупредили о заморозках

Жителей южных регионов России
в ближайшие дни ожидают заморозки, которые принесет антициклон. Об этом РИА Новости заявил
научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной его части будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», - пояснил синоптик.
По его словам, аномальные холода в -1-2 градуса ожидаются в степных и предгорных районах Крыма, на юге Краснодарского края, в Ставрополье.
«В Карачаево-Черкесии даже до -3 градусов. Это недолго будет, только 11 мая», - рассказал Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что уже к четвергу жителей юга России ждет резкое повышение температуры на +13 градусов.
«Рамблер» писал, что 13 апреля в Москве был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для этого дня за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений — более +22 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году — +20,4 градуса.