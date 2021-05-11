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Погода в России: Россиян предупредили о заморозках

Алиса Селезнёва
18 минут назад
Жителей южных регионов России в ближайшие дни ожидают заморозки, которые принесет антициклон. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Россиян предупредили о заморозках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной его части будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», - пояснил синоптик.
По его словам, аномальные холода в -1-2 градуса ожидаются в степных и предгорных районах Крыма, на юге Краснодарского края, в Ставрополье.
«В Карачаево-Черкесии даже до -3 градусов. Это недолго будет, только 11 мая», - рассказал Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что уже к четвергу жителей юга России ждет резкое повышение температуры на +13 градусов.
«Рамблер» писал, что 13 апреля в Москве был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для этого дня за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений — более +22 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году — +20,4 градуса.
Общество,Погода,Роман Вильфанд,РИА Новости,Россия,
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