Россиян предупредили о заморозках

Жителей южных регионов России в ближайшие дни ожидают заморозки, которые принесет антициклон. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной его части будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», - пояснил синоптик.

По его словам, аномальные холода в -1-2 градуса ожидаются в степных и предгорных районах Крыма, на юге Краснодарского края, в Ставрополье.

«В Карачаево-Черкесии даже до -3 градусов. Это недолго будет, только 11 мая», - рассказал Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что уже к четвергу жителей юга России ждет резкое повышение температуры на +13 градусов.