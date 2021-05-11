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В Москве умер известный священник Симеон Аветисян

Мослента
2 часа назад
В Москве 10 мая умер известный священник и педагог Симеон Аветисян. Как сообщает «Комсомольская правда», такси служителя влетело в стоящий на Живописном мосту грузовик «ГАЗель».
Священник Симеон Аветисян погиб в Москве
Фото: @hramnaholmah@hramnaholmah
Отмечается, что рано утром протодиакон ехал со своей супругой в такси. Автомобиль свернул на мост, где незадолго до этого произошла авария. Водитель одной из машин остался на дороге, по всему видимому, дожидаясь приезда сотрудников ГИБДД.
Таксист не заметил стоящей на мосту «ГАЗели» и на полной скорости врезался в нее. После аварии всех троих пострадавших, включая водителя, доставили в больницу, однако травмы Аветисяна оказались несовместимы с жизнью.
Ранее сообщалось, что на Рублево-Успенском шоссе произошла крупная авария с участием шести автомобилей, трасса была перекрыта. В ДТП был поврежден рейсовый автобус. Одна из машин после столкновения слетела в кювет, другая — развернулась.
Общество,ГИБДД,Москва,
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