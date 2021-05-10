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В Госдуме объяснили мизерные в сравнении с Азией выплаты ветеранам в России

Ювелина Бернст
51 минуту назад
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев прокомментировал разницу в выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в России, Казахстане и Узбекистане, сообщает «Газета.Ru».
В России объяснили мизерные в сравнении с Азией выплаты ветеранам
Фото: ТАССТАСС
По словам Исаева, денежные пособия ветеранам в странах Средней Азии ограничиваются разовыми выплатами, в то время как в России существует развитая программа социальных гарантий. В них входит бесплатная медицинская и социальная помощь, ежемесячные денежные выплаты, помощь общественных организаций и волонтеров, а также регулярные выплаты ко Дню Победы, уточнил политик.
Ранее стало известно, что инвалиды и участники ВОВ в России получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей, в то время как в Казахстане единовременная выплата составляет 174 тысячи рублей, а в Узбекистане 85 тысяч. В Белоруссии от выплат ветеранам к 9 мая отказались .
Общество,Андрей Исаев,Единая Россия,Госдума,Газета.Ru,Россия,Казахстан,Узбекистан,
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