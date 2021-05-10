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Кинопродюсер Шкодо скончался от осложнений коронавируса

Ирина Лебедева
7 минут назад
Александр Шкодо, известный кинопродюсер и директор фестивалей, ушел из жизни в больнице Коммунарки в минувший четверг.
Известный кинопродюсер умер от коронавируса
Фото: ФВФВ
Как сообщает сайт kp.ru, продюсеру диагностировали коронавирус около месяца назад.
Александр лечился в Коммунарке и уже почти выздоровел. Но ковид неожиданно дал осложнения, несколько дней назад состояние больного резко ухудшилось и врачи уже были бессильны. Шкодо было 65 лет.
Шкодо занимался созданием документальных фильмов. Наиболее известные – «Прорва», «Джонатан - друг медведей», «Последний курьер».
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