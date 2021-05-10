Известный кинопродюсер умер от коронавируса

Александр Шкодо, известный кинопродюсер и директор фестивалей, ушел из жизни в больнице Коммунарки в минувший четверг.

Александр лечился в Коммунарке и уже почти выздоровел. Но ковид неожиданно дал осложнения, несколько дней назад состояние больного резко ухудшилось и врачи уже были бессильны. Шкодо было 65 лет.