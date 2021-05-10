Омский фитнес-центр попал в скандал из-за публикации ролика, снятого ко Дню Победы. На видео девушки в лосинах и гимнастёрках продемонстрировали танец на батутах возле воинского мемориала. Пользователи соцсетей возмутились, сравнив перформанс с «прыжками на костях».

Ролик появился 9 мая в Instagram-аккаунте фитнес-клуба. На это обратил внимание телеканал «360» .

«9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами», — говорится в описании к видео.

Некоторые пользователи сошлись во мнении, что видео с танцующими девушками задумывалось создателями как рекламный пиар-ход фитнес-центра.

Вот лишь некоторые комментарии: «Реклама с отвратительным запахом и вкусом». «Не хотите извиниться?» «Нет, ребята. Что-то не то у вас получилось. Клоунада в этот день неуместна». «Это то же самое, что танцевать в холокост».

«Если уж танцы, то пусть красивые. А не вот эта жесть в лосинах».

Тем не менее в ролике не было прямого указания на деятельность омского фитнес-клуба и упоминания её названия. Вскоре авторы ролика опубликовали новый пост, в котором выражалось недоумение по поводу массового негодования из-за видео с танцами на батутах.

«Люди, остановитесь. Опубликованный ролик ко Дню Победы был снят в качестве призыва благодарить наших предков, что в этот день они нам подарили свободную от фашистского гнёта жизнь. Большая часть ролика (на батутах) снималась на входе в парк Победы, недалеко от мемориала воинам-омичам, не на самом мемориале! Спортивные батуты на сами мемориалы даже не носили! И уж тем более никто там на них не прыгал», — объяснили в фитнес-клубе.