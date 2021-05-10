Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана людей, желающих приобрести домашнего питомца, рассказал адвокат Виталий Ревзин, дав совет, как справиться с нарушителями закона.

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Как пояснил эксперт, при оформлении сделки по продаже животного мошенник просит покупателя сначала перевести ему часть стоимости. Однако впоследствии заказчику привозят животное, совершенно не похожее на то, что было изображено на фотографии. Покупатель просит расторгнуть сделку и отдать задаток, но продавец обещает вернуть деньги только после продажи животного кому-то другому.

Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, адвокат дал несколько советов.

«В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца», – сообщил Ревзин «Российской газете».

Далее он советует обратиться к юристу, чтобы составить претензию с просьбой вернуть переведенные деньги. В случае ее игнорирования адвокат рекомендует написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела (статья 159 УК РФ «Мошенничество»).

Кроме того, необходимо подать заявление в суд и прикрепить к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел . «Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами из-за 13-15 или 20 тысяч рублей», – считает адвокат.