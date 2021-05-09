Ветеран раскрыла содержание разговора с Путиным после парада Победы

После этого, по словам ветерана, глава государства поинтересовался деталями ее жизни.

9 мая в Москве по традиции прошел главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 12 тысяч военных, более 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.