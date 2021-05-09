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Ветеран раскрыла содержание разговора с Путиным после парада Победы

Ювелина Бернст
50 минут назад
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о беседе с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся после парада Победы на красной площади. Об этом пишут "Известия".
Ветеран раскрыла содержание разговора с Путиным после парада Победы
Фото: ВидеокадрВидеокадр
"Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, радисткой", — сказала Фаустова.
После этого, по словам ветерана, глава государства поинтересовался деталями ее жизни.
Ранее сообщалось, что журналистка приморского телеканала «ОТВ-Прим» прервала ветерана на полуслове, чтобы подойти к губернатору региона.
9 мая в Москве по традиции прошел главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 12 тысяч военных, более 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
На трибунах традиционно присутствовали ветераны войны и боевых действий, суворовцы и воспитанники Московского кадетского корпуса.
Общество,Владимир Путин,газета "Известия",
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