Более 5 млн человек влились в ряды «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в 2021 году удвоил свою численность. К онлайн-шествию присоединились около 5 млн человек. Успешно провести мероприятие не смогли помешать хакеры и злоумышленники, которые проводили атаки на сайт, а также пытались разместить фотографии нацистов. Организаторы надеются, что в скором времени вновь получится провести акцию очно.

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Хакеры массированно атаковали сайт онлайн-шествия "Бессмертного полка", говорится на портале Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". На сайте polkrf.ru отмечается, что были зафиксированы три DDoS-атаки и шесть веб-атак.

"В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал", - говорится в сообщении.

Организаторв принесли свои извинения пользователям ресурса за временные неудобства: приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн.

"В скором времени все функции будут работать в полном объеме", - заверили в организации.

В День Победы администраторы онлайн-шествия пресекли также попытки размещения на сайте портретов нацистов. "Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет ", - отметили в пресс-службе движения "Бессмертный полк России".

Обычно мероприятие проходило очно почти во всех городах России в День Победы. "Бессмертный полк" - это общественная акция-шествие, во время которой родственники участников ВОВ несут их фотографии. Впервые она состоялась в 2007 году в Тюмени под названием "Парад победителей". Впоследствии шествия проводились не только в разных городах России, но и в других странах.

Однако в этом году, как и в прошлом, шествие "Бессмертного полка" проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. 9 мая 2021 году в каждом регионе страны в 15:00 по местному времени началась трансляция. При этом организаторы не оставляют надежд на очное проведение мероприятия.

Ранее сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заявила, что шествие "Бессмертного полка" в традиционном - очном - формате может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19. В 2020 году на сайте были размещены порядка 2,5 млн анкет. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

В нынешнем году число желающих принять участие в онлайн-шествии увеличилось вдвое и достигло 5 млн.

На данный момент прием заявок на участие завершен.

"Длительность шествия в каждом из регионов разная - в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в Бессмертном полку онлайн", - говорится на сайте движения "Бессмертный полк России".

Для москвичей трансляция будет вестись, помимо сайтов-партнеров движения, "на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро".

По всей России трансляция "Бессмертного полка" идет на уличных медиаэкранах и в крупных торговых центрах. Фотографии участников Великой Отечественной войны размещают не только на сайтах.

Например, в Ростове-на-Дону 9 мая портреты ветеранов прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах Южного военного округа в небе над городом. Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев , знамена были установлены на грузовых кабинах летательных аппаратов.