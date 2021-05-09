Перечислены самые бессмысленные медицинские процедуры

В традиционной медицине нет на 100% бесполезных манипуляций. Если врач что-то назначает пациенту, значит в этом есть смысл. Тем не менее, есть ряд процедур, которыми не стоит злоупотреблять и без необходимости тратить на это деньги , рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.

Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев © РИА Новости. Александр Кряжев

Промывание носа морской водой

Нередко отоларингологи советуют промывать нос морской водой. Препараты на ее основе стоят в аптеках стоят дорого и пользуются популярностью в сезон простуд . В некоторых ситуациях лекарства с морской солью могут принести пользу. Однако эффект от промывания носа обычной соленой водой или физраствором будет то же, говорит врач.

По его словам, промываниями носоглотки вообще не стоит злоупотреблять. Растворы вымывают естественную микрофлору и наносят вред слизистой оболочке. Часто это приводит к возникновению аллергических ринитов.

Физиолечение

В медицинских клиниках пациенту могут назначить физиопроцедуры, однако нет научных подтверждений, что они однозначно способствуют выздоровлению.

"Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", — подчеркнул врач.

Лечение БАДами, витаминотерапия

Если человек относительно здоров и хорошо питается, ему не требуются специальные добавки.

"Если вы обратились к доктору с ОРВИ, а он порекомендовал вам целый комплекс витаминных добавок, скорее всего это просто пожелание и добавки не будет иметь принципиального воздействия на ваше здоровье", — говорит Серебрянский.

Чтобы установить нехватку определенных витаминов и микроэлементов, необходимо проводить целую череду обследований, добавил он.

Бесконтрольный прием антибиотиков