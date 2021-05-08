Суточный рекорд по количеству осадков установлен в Петербурге

«Суббота уже принесла 13 мм осадков, а это значит, что сегодня обновлен суточный рекорд. Прежнее достижение принадлежало 8 мая 2010 года, тогда выпало 11 мм осадков», – рассказал метеоролог.
«А это значит, что последний весенний месяц не только перевыполнил майскую норму по дождям, набрав уже 115% от положенного по климатической норме 1981-2010 годов, но и его начало стало самым мокрым за последние как минимум 50 лет», – пояснил специалист.
«Дождь в Санкт-Петербурге продолжается, так что у мая 2021 года еще есть время увеличить рекордный отрыв», – добавил синоптик.