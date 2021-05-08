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Суточный рекорд по количеству осадков установлен в Петербурге

Мир24
15 минут назад
Суточный рекорд по количеству осадков установлен в Петербурге. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.
Суточный рекорд по количеству осадков установлен в Петербурге
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«Суббота уже принесла 13 мм осадков, а это значит, что сегодня обновлен суточный рекорд. Прежнее достижение принадлежало 8 мая 2010 года, тогда выпало 11 мм осадков», – рассказал метеоролог.
По данным на 9:00, с начала мая выпало 53 мм осадков.
«А это значит, что последний весенний месяц не только перевыполнил майскую норму по дождям, набрав уже 115% от положенного по климатической норме 1981-2010 годов, но и его начало стало самым мокрым за последние как минимум 50 лет», – пояснил специалист.
До настоящего времени в лидерах по осадкам за первые восемь дней мая был 2003 год – тогда за этот период выпало 47,9 мм осадков.
«Дождь в Санкт-Петербурге продолжается, так что у мая 2021 года еще есть время увеличить рекордный отрыв», – добавил синоптик.
Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 8 мая в Москве может выпасть до 57% месячной нормы осадков. По его словам, такой ливень в этот день бывает один раз в 25 лет.
Перед этим научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды на 9 мая. Он отметил, что в воскресенье в европейской России ожидается потепление до плюс 20-22 градусов.
Общество,Погода,Евгений Тишковец,Санкт-Петербург,
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