Суточный рекорд по количеству осадков установлен в Петербурге . Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС

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«Суббота уже принесла 13 мм осадков, а это значит, что сегодня обновлен суточный рекорд. Прежнее достижение принадлежало 8 мая 2010 года, тогда выпало 11 мм осадков», – рассказал метеоролог.

По данным на 9:00, с начала мая выпало 53 мм осадков.

«А это значит, что последний весенний месяц не только перевыполнил майскую норму по дождям, набрав уже 115% от положенного по климатической норме 1981-2010 годов, но и его начало стало самым мокрым за последние как минимум 50 лет», – пояснил специалист.

До настоящего времени в лидерах по осадкам за первые восемь дней мая был 2003 год – тогда за этот период выпало 47,9 мм осадков.

«Дождь в Санкт-Петербурге продолжается, так что у мая 2021 года еще есть время увеличить рекордный отрыв», – добавил синоптик.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 8 мая в Москве может выпасть до 57% месячной нормы осадков. По его словам, такой ливень в этот день бывает один раз в 25 лет.