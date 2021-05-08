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Власти Актаныша ответили на сообщения о лишении подарка труженицы тыла

Майк Габриелян
1 час назад
Появились подробности истории о труженице тыла из Татарии, якобы лишенной подарка к 9 мая из-за неуплаты сельского «налога». Об этом сообщает ИА «Татар-Информ».
Власти Актаныша ответили на сообщения о лишении подарка труженицы тыла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О том, что его 94-летнюю бабушку, труженицу тыла оставили без подарка написал в соцсетях житель Набережных Челнов Ильнар Мусавиров.
По его словам, председатель сельсовета деревни Ново-Зияшево Ильсур Фаттахов не отдавал бабушке подарок к 9 Мая, мотивируя это тем, что она не заплатила сбор в 500 рублей. Решение о сборе денег(самообложение) было принято на сельском сходе. Деньги должны были пойти на благоустройство деревни - ремонт дорог и т.д. Это законная практика, к каждому рублю жителей государство доплачивает еще 4 рубля субсидии.
После этого в соцсетях стали писать, что бабушку-ветерана лишили подарка из-за невыплаченных денег. Однако представитель Актанышского района Ильшат Вахитов сообщил, что подарок жительница деревни получила в срок и денег у неё не требовали.
«То, что труженица тыла не заплатила по самообложению, это сказки! Она освобождена от платежей решением сельского совета. Задолженность могла быть только у родственников, которые живут в этом доме, — у сына или внука. К пожилой женщине никто с таким вопросом не подошел бы», — сказал Вахитов.
По его словам, когда глава сельского поселения посетил дом труженицы тыла, она была у дочери в Набережных Челнах. Он не отдал подарок родственникам, поскольку захотел вручить его лично. Через несколько дней, когда пожилая женщина приехала в деревню, он вручил ей подарок.
Появились подробности истории о труженице тыла из Татарии, якобы лишенной подарка к 9 мая из-за неуплаты сельского «налога». Об этом у "коллаборационистов" с бело-красно-белыми полотнищами.
Общество,Республика Татарстан,
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