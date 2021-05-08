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«Ситуация сложная»: Вильфанд оценил угрозу отмены воздушной части Парада Победы

Ювелина Бернст
1 час назад
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в заявил, что решение о проведении воздушной части Парада Победы будет приниматься за несколько часов до его начала исходя из получаемых данных, так как ситуация с погодой пока неоднозначная.
Вильфанд оценил угрозу отмены воздушной части Парада Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам метеоролога, до утра 9 мая погода в столице будет дождливая, но постепенно дождь будет утихать. Поэтому в вопросе проведения воздушной части парада «ситуация сложная и неоднозначная».
«Вполне возможно, что воздушная часть парада состоится", - цитирует Вильфанда "Интерфакс".
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец добавил, что 8 и 9. мая в Москве выпадет до двух третей месячной нормы осадков.
О том, что воздушную часть Парада Победы в Москве могут отменить из-за плохой погоды, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщало Минобороны РФ, в параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне помимо пеших расчетов и механизированной колонны примут участие 76 самолетов и вертолетов.
Общество,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,Дмитрий Песков,Интерфакс,Россия,
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