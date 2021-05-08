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Песков: Парад Победы в Москве может частично не состояться

Майк Габриелян
17 минут назад
В Кремле не исключили, что рекордно дождливая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы 9 мая. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передаёт РИА Новости.
«Погода может повлиять на воздушную часть парада», — сказал Песков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что синоптики предупредили: на Москву в субботу обрушится самый сильный ливень за последние четверть века.
Столица оказалась под влиянием активного циклона, центр которого расположен над западом Европейской России. Циклон не только вызовет ливни, но и закроет небо плотными облаками. Из-за непогоды воздушный парад 9 мая могут отменить.
Общество,Видео,Дмитрий Песков,РИА Новости,Москва,
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