Ранее «Рамблер» сообщал, что синоптики предупредили: на Москву в субботу обрушится самый сильный ливень за последние четверть века.

Столица оказалась под влиянием активного циклона, центр которого расположен над западом Европейской России. Циклон не только вызовет ливни, но и закроет небо плотными облаками. Из-за непогоды воздушный парад 9 мая могут отменить.