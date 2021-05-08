Онищенко о слишком больших зарплатах чиновников: «Немного получают»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал зарплаты российских госслужащих «не такими уж высокими». Так он прокомментировал результаты опроса, показавшего, что 79% россиян считает зарплаты чиновников высокими. Парламентария цитирует радиостанция «Говорит Москва».

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По его мнению, люди, занимающие крупные должности, должны получать большие зарплаты.

«Я бы не сказал, что в министерствах люди получают особенно высокую зарплату Чтобы эффективно управлять государством, нужны люди, которые достойно оплачиваются, держатся за свою должность. Если человек не будет получать зарплату, туда придёт случайный человек. Оплата должна быть по важности. Я считаю, что немного получают», - сказал Онищенко.

Он отметил, что государство должно управляться профессиональными людьми, и нельзя «играть в те игры, в которые мы в 90-е играли».

При этом, по мнению депутата, среднее и младшее звено в министерствах получает 30-40 тысяч рублей, и «в Москве это вообще не деньги».

Онищенко также считает, что не только депутатов нельзя относить к чиновникам, но и министров. Последние, по его мнению, представляют собой отдельную категорию.

«Не относятся к чиновникам, это список «А» так называемый», - сказал он.