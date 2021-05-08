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«Немного получают»: Онищенко вступился за чиновников с большими зарплатами

Майк Габриелян
31 минуту назад
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал зарплаты российских госслужащих «не такими уж высокими». Так он прокомментировал результаты опроса, показавшего, что 79% россиян считает зарплаты чиновников высокими. Парламентария цитирует радиостанция «Говорит Москва».
Онищенко о слишком больших зарплатах чиновников: «Немного получают»
Фото: ТАССТАСС
По его мнению, люди, занимающие крупные должности, должны получать большие зарплаты.
«Я бы не сказал, что в министерствах люди получают особенно высокую зарплату Чтобы эффективно управлять государством, нужны люди, которые достойно оплачиваются, держатся за свою должность. Если человек не будет получать зарплату, туда придёт случайный человек. Оплата должна быть по важности. Я считаю, что немного получают», - сказал Онищенко.
Он отметил, что государство должно управляться профессиональными людьми, и нельзя «играть в те игры, в которые мы в 90-е играли».
При этом, по мнению депутата, среднее и младшее звено в министерствах получает 30-40 тысяч рублей, и «в Москве это вообще не деньги».
Онищенко также считает, что не только депутатов нельзя относить к чиновникам, но и министров. Последние, по его мнению, представляют собой отдельную категорию.
«Не относятся к чиновникам, это список «А» так называемый», - сказал он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне чаще всего считают несправедливо низкими зарплаты преподавателей и врачей.
Общество,Геннадий Онищенко,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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