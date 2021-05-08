В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке

Lenta.ruиещё 26
18 часов назад
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке
Фото: Lenta.ruLenta.ru
На Камчатке пропал вертолет Ми-8. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, воздушное судно не выходит на связь уже два часа.
«Вертолет Ми-8, зарегистрированный на частное лицо, совершал полет в районе одной из сопок», — говорится в сообщении. Уточняется, что в назначенное время на связь он не вышел.
На борту вертолета находятся два человека. Как сообщают источники ТАСС, в настоящий момент организованы поиски по маршруту, который проходил в районе сопок.
В январе вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта в поселке Богучаны в Красноярском крае. Летательный аппарат зацепил лопастями здание авиагавани при подготовке к взлету.
Общество,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители