День Победы обошел Новый год по важности для россиян

Россияне считают День Победы главным праздником. Согласно опросу сервиса поиска работы SuperJob, 9 Мая положительно оценивают большее число россиян, чем Новый год и день рождения, передает РБК.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В частности, День Победы положительно оценили 95% респондентов. Из них 81% охарактеризовал праздник однозначно положительно, еще 14% – скорее положительно.

На втором месте у россиян Новый год – он получил одобрение у 94% респондентов. День рождения у опрошенных занял третье место, получив поддержку 92% россиян.

Помимо этого, большинство россиян положительно оценили Международный женский день (90%) и День защитника отечества (89%). Наименьшее одобрение заслужили День России и День народного единства – 81% и 75% соответственно.