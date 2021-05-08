ВОЗ отметила острую фазу пандемии

По ее словам, общая ситуация с коронавирусом в мире не улучшилась. Показатели заболеваемости вызывают беспокойство.

Представитель ВОЗ в России выразила мнение, что окончание пандемии зависит от коллективных мер безопасности на индивидуальном, национальном и международном уровнях. По мнению Вуйнович, странам следует поэтапно открывать свои границы.