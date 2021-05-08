ВОЗ отметила острую фазу пандемии

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По ее словам, общая ситуация с коронавирусом в мире не улучшилась. Показатели заболеваемости вызывают беспокойство.
— Траектория, которую мы наблюдаем во многих странах, вызывает невероятное беспокойство, поскольку уже более двух месяцев подряд растет заболеваемость во всем мире, — приводит слова Вуйнович РЕН ТВ.
Представитель ВОЗ в России выразила мнение, что окончание пандемии зависит от коллективных мер безопасности на индивидуальном, национальном и международном уровнях. По мнению Вуйнович, странам следует поэтапно открывать свои границы.