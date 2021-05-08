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Сын Лигачева назвал причину смерти отца

Мир24иещё 1
9 минут назад
Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева сообщил, что причиной смерти его отца стали давние проблемы с легкими. Он отметил, что коронавирус не причем, пишет «Комсомольская правда».
Сын Лигачева назвал причину смерти отца
Фото: ТАСС / Мусаэльян ВладимирТАСС / Мусаэльян Владимир
Доктор физико-математических наук Александр Лигачев рассказал, что его отец находился в Центральной клинической больнице с 5 апреля из-за обострения давних проблем с легкими. На днях бывший политический деятель был переведен в реанимацию. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.
«Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел », – рассказал Александр Лигачев.
Напомним, о смерти Егора Лигачева стало известно вечером 7 мая. Ему было 100 лет.
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