Сын Лигачева назвал причину смерти отца

Фото: ТАСС / Мусаэльян ВладимирТАСС / Мусаэльян Владимир
Доктор физико-математических наук Александр Лигачев рассказал, что его отец находился в Центральной клинической больнице с 5 апреля из-за обострения давних проблем с легкими. На днях бывший политический деятель был переведен в реанимацию. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.
«Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел », – рассказал Александр Лигачев.