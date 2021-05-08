Сын Лигачева назвал причину смерти отца

Доктор физико-математических наук Александр Лигачев рассказал, что его отец находился в Центральной клинической больнице с 5 апреля из-за обострения давних проблем с легкими. На днях бывший политический деятель был переведен в реанимацию. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.