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Умер народный артист РФ Владимир Качан

Анастасия Кирсанова
38 минут назад
Умер народный артист России Владимир Качан в возрасте 73 лет. Причиной смерти послужил коронавирус.
Умер народный артист России Владимир Качан
Фото: WIKIPEDIA.ORGWIKIPEDIA.ORG
Как уточнили РИА Новости, о смерти актера сообщил руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.
«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке», - сказал Райхельгауз.
Он уточнил, что причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. По словам худрука, информация о церемонии прощания и похоронах станет известна позже. Однако первая точно пройдет в театре «Школа современной пьесы».
Ранее «Рамблер» писал, что скончался режиссер и актер Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин. Он ушел из жизни в возрасте 81 года.
По словам директора этого культурного учреждения Валерия Градковского, артист до последних дней жизни работал в театре.
Общество,Олег Зорин,Владимир Качан,Иосиф Райхельгауз,РИА Новости,Россия,
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