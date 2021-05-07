Умер народный артист России Владимир Качан

«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке», - сказал Райхельгауз.
Он уточнил, что причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. По словам худрука, информация о церемонии прощания и похоронах станет известна позже. Однако первая точно пройдет в театре «Школа современной пьесы».
Ранее «Рамблер» писал, что скончался режиссер и актер Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин. Он ушел из жизни в возрасте 81 года.
По словам директора этого культурного учреждения Валерия Градковского, артист до последних дней жизни работал в театре.