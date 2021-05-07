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Руководитель театра им. Вахтангова попал в реанимацию

Анастасия Кирсанова
40 минут назад
Художественного руководителя театра им. Вахтангова Римаса Туминаса госпитализировали. Как сообщает Telegram-канал Mash, режиссер находится в реанимации.
Руководитель театра им. Вахтангова попал в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительной информации у Туминаса произошел сердечный приступ. Врачи оценивают его состояние как среднетяжёлое.
Ранее «Рамблер» писал, что скончался режиссер и актер Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин. Он ушел из жизни в возрасте 81 года.
По словам директора этого культурного учреждения Валерия Градковского, артист до последних дней жизни работал в театре.
Общество,Олег Зорин,Римас Туминас,
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