Во Владивостоке начали проверку из-за флагов к 9 мая

Фотографию с флагами опубликовал в сети местный житель. На кадрах видно, что они представляют собой треугольное полотнище с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Похожие знамена были у Военно-морских сил Японии, воевавших на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне.