ФСБ рассекретила данные о бывших заключенных-разведчиках

ФСБ России рассекретила и опубликовала архивные данные о советско-норвежских разведгруппах, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии и составленных из бывших военнослужащих, осужденных на заключение в исправительно-трудовых лагерях НКВД, сообщает ТАСС.

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«Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове», — указано в статье, сопровождающей архивные документы.

Боевые действия в Заполярье в ходе Великой Отечественной войны начались 22 июня 1941 года, в первые дни немецкая и финская авиация наносили с территории захваченной в 1940 году Норвегии авиаудары по городам и портам Кольского полуострова и северной Карелии.

Наземная операция началась 29 июня, но благодаря самоотверженным и героическим усилиям Красной армии, захватчики не сумели отрезать Кольский полуостров (с находящейся в Североморске базой Северного флота) от остальной территории СССР.

Руководство над процессом создания и управление советско-норвежскими разведгруппами и партизанскими соединениями взял на себя старший майор госбезопасности А. Ф. Ручкин. Эти соединения диверсантов и партизан помогли добыть данные, благодаря которым было потоплено от 80 до 120 немецких кораблей.

В разведгруппы принимались бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления. Главным критерием отбора в подразделения разведки было отсутствие судимости за «контрреволюционные» статьи. Кроме разведчиков-диверсантов, число которых составило около 40 (позднее 70) человек, бывшие заключенные набирались в гвардейские саперные части.