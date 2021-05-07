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Профилактику Вечного огня в Александровском саду сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В преддверии Дня Победы у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата провели профилактику. Видео публикует канал «Москва 24».
Пламя перенесли с помощью специального факела на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. Затем сотрудники газового хозяйства приподняли звезду мемориального комплекса и отнесли ее в сторону, хранители огня тщательно проверили каждый из трех запальников горелки.
Профилактические мероприятия продлились порядка получаса, после их завершения звезду и пламя вернули на привычное место у Кремлевской стены. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.
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