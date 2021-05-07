Профилактику Вечного огня в Александровском саду сняли на видео

В преддверии Дня Победы у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата провели профилактику. Видео публикует канал «Москва 24».

Пламя перенесли с помощью специального факела на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. Затем сотрудники газового хозяйства приподняли звезду мемориального комплекса и отнесли ее в сторону, хранители огня тщательно проверили каждый из трех запальников горелки.