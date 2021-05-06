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Родившую одновременно 9 детей девушку показали на видео

Алевтина Жаркова
52 минуты назад
Пятерых девочек и четырех мальчиков сразу родила гражданка Мали Халима Сиссе. 25-летнюю девушку правительство Мали отправило рожать в Марокко. Фрагмент видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
Первоначально Халима думала, что ждет семерых детей, как это было выявлено на УЗИ-диагностике. Однако во время кесарева сечения на свет появилось на два ребенка больше.
Сейчас новорожденные и их мать чувствуют себя хорошо. Халима Сиссе может побить рекорд 2009 года, тогда Надя Сулейман из Калифорнии родила одновременно восьмерых детей.
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