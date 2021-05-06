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В России могут запретить использовать жидкости для электронных сигарет

Газета.Ruиещё 11
48 минут назад
Российские власти проработают вопрос о запрете использования жидкостей в электронных сигаретах. Об этом сообщила пресс-служба правительства, утвердившего план антитабачной концепции.
Жидкости для электронных сигарет могут запретить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Подчеркивается, что в план, рассчитанный до 2035 года, вошли «проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан».
Кроме того, будет рассматриваться вопрос о запрете на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех изделиях, содержащих никотин.
Ранее американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) предложило запретить в США сигареты с ментолом.
В FDA заявили, что планируют ввести в течение следующего года стандарты, запрещающие сигареты с ментолом — последним разрешенным в США ароматизатором для сигарет.
Общество,Россия,
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