Дорога из Углича
в Рыбинск
под Ярославлем
отличилась своим состоянием. Жители сравнили её с проездом после бомбёжки. Видео набрало популярность в сети.
На кадрах видно, что многие участки дороги полностью состоят из ям и заплаток. В некоторых местах водителям приходится ехать по обочине.
Появление видео с трассы в сети интернет вызвало огромный резонанс. Правительство региона пообещало отремонтировать этот участок дороги, пользующийся спросом туристов в майские праздники.
«Контракт на ремонт дороги в этом году уже заключен с подрядной организацией. Сейчас ведутся геодезические работы, ремонт и замена водопропускных труб. К фрезерованию покрытия приступят в мае», - уточнили в пресс-службе правительства региона.
Стоит отметить, что Углич является туристическим центром «Золотого кольца» России.