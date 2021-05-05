Вакцина от полиомиелита оказалась эффективна против COVID

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире «России 24».
Вакцинирование от полиомиелита ученые центра Чумакова «оставили пока в стороне как, скажем так, «скоропомощностной вариант», добавил учёный.
В центре имени Чумакова разработана вакцина от коронавируса «КовиВак». Промышленное производство препарата официально началось 25 марта.