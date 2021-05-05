Глава отдела зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков рассказал, что у более чем 90 процентов вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона» развивается иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщается в аккаунте Роспотребнадзора.

По словам Рыжикова, независимые исследования показывают, что на вакцинацию реагирует «высокая доля населения».

«Сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90 процентов», - рассказал он.

Ученый добавил, что «Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной». По его словам, «эффект прироста и продолжительности иммунитета» подтвердился, в первую очередь на приматах.

Как писал «Рамблер», первой в РФ зарегистрировали вакцину «Спутник V», разработанную центром Гамалеи.

В медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутника V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.