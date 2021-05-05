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По грибы и ягоды только по закону. Россиянам ужесточили правила сбора грибов и березового сока

Аргументы Недели
7 минут назад
В России вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора березового сока, ягод и грибов. Ужесточились условия для предпринимателей, но и частникам знать законы - не лишнее.
Россиянам ужесточили правила сбора грибов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Теперь для сбора березового сока необходимо арендовать участок леса. И делать это нужно только в зрелом лесу, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки осталось не более пяти лет. Если березовый сок, грибы, ягоды заготавливаются для личных нужд, то для этого не требуется оформлять аренду, но необходимо соблюдать местные правила. А они в каждом регионе свои, а значит знать их обязательно.
Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе. Вводится также требование к размерам грибов.
«Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см».
Грибы можно собирать только путем срезания их ножом или осторожного выкручивания без нарушения лесной подстилки. Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием — это грозит уголовной ответственностью.
Общество,Минприроды,Россия,
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