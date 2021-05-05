Россиянам ужесточили правила сбора грибов

Теперь для сбора березового сока необходимо арендовать участок леса. И делать это нужно только в зрелом лесу, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки осталось не более пяти лет. Если березовый сок, грибы, ягоды заготавливаются для личных нужд, то для этого не требуется оформлять аренду, но необходимо соблюдать местные правила. А они в каждом регионе свои, а значит знать их обязательно.