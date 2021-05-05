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Умер заразившийся коронавирусом российский актер Дмитрий Черных

Lenta.ruиещё 1
36 минут назад
Актер театра и кино Дмитрий Черных скончался в возрасте 59 лет после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на коллегу артиста Виталия Скородумова.
Умер заразившийся COVID актер Дмитрий Черных
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Отмечается, что Черных проходил лечение от онкологии, что и ослабило его организм. Артист скончался в реанимационном отделении госпиталя.
Дмитрий Черных окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. Он 15 лет работал в Саратовском театре «Академия Театральных Художеств».
Ранее сообщалось, что звезда фильма «Белое солнце пустыни», грузинский актер Кахи Кавсадзе, умер из-за осложнений после коронавируса. Мужчина ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Общество,Дмитрий Черных,
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