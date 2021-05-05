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Задержанная в Турции за голове фото украинка сделала заявление

Мария Иванова
1 час назад
Одна из украинок, задержанных в Турции после фотосессии в стиле ню, рассказала, что ее отпустили после многочасового допроса в полиции. Об этом сообщает Pavlovsky.News.
Как писал «Рамблер», девушки делали снимки на яхте, когда их сфотографировали с проплывавшей мимо лодки. Фотографии попали в СМИ, верующих возмутило, что откровенную фотосессию туристки устроили в Рамадан.
«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Мы уже это поняли после того балкона [в ОАЭ - прим.ред], но нужно совершать свои ошибки на самом деле, чтоб точно понять», - сказала она.
Девушка отметила, что желающим сделать такие фото в мусульманских странах стоит либо вообще отказаться от этой затеи, либо «делать это максимально скрытно, не отмечая локацию».
В начале апреля 12 украинок были задержаны в ОАЭ за съемки без одежды на балконе одного из местных отелей. Одна из них рассказала, что после ареста их держали в «ужасных» условиях, переполненных камерах с грибком в туалетах, на завтрак им дали рис с волосами и есть его приходилось руками. Позже девушек депортировали.
Общество,Видео,Турция,
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