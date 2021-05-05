Как писал «Рамблер», девушки делали снимки на яхте, когда их сфотографировали с проплывавшей мимо лодки. Фотографии попали в СМИ, верующих возмутило, что откровенную фотосессию туристки устроили в Рамадан.

Девушка отметила, что желающим сделать такие фото в мусульманских странах стоит либо вообще отказаться от этой затеи, либо «делать это максимально скрытно, не отмечая локацию».

В начале апреля 12 украинок были задержаны в ОАЭ за съемки без одежды на балконе одного из местных отелей. Одна из них рассказала, что после ареста их держали в «ужасных» условиях, переполненных камерах с грибком в туалетах, на завтрак им дали рис с волосами и есть его приходилось руками. Позже девушек депортировали.