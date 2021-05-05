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Россияне собрали ведра крабов и попали на видео

Алевтина Жаркова
29 минут назад
Тысячи морских звезд, крабов и гуидаков выбросило на берег Сахалина. Снятые очевидцами кадры публикует издание Lenta.ru.
В Долинском районе местные жители собирают в ведра морских членистоногих, которых после шторма выкинуло на побережье.
Накануне там произошло сильное волнение на море. После того, как вода ушла, бесчисленное количество подводных обитателей оказалось на берегу. Островитяне устремились за уловом с мешками, контейнерами и ведрами.
Мощный циклон атаковал Сахалин в начале мая, на остров обрушились сильные ветра, дожди и снег, а на побережье наблюдался шторм.
Общество,Видео,Lenta.ru,
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